Covid a Calizzano, il sindaco Olivieri: "Scuole chiuse dal 14 dicembre"

"In considerazione della situazione complessiva che interessa in queste ore la nostra comunità e in particolare, i bimbi di alcune delle classi, sulla scorta di tutti gli elementi ufficiali e di fatto a disposizione, a seguito dei confronti costanti con l'Asl, il sindaco di Bardineto, l'Istituto Comprensivo Scolastico, gli insegnanti e i rappresentati di istituto e classe, ho assunto la decisione di disporre la chiusura dell’Istituto di Calizzano a decorrere da lunedì 14 dicembre per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria". Questa la nota diramata dal sindaco Pierangelo Olivieri.

"Si tratta di decisione non semplice, molto delicata, ma che si ritiene opportuna, necessaria ed utile in una ottica prettamente preventiva e di contenimento della situazione epidemiologica, che sta interessando alcune leve scolastiche in particolare, i rispettivi insegnanti e, conseguentemente, le loro famiglie, in un plesso unico che ospita i tre gradi di scuola, in comunità piccole come quelle dei nostri paesi, con numeri di contagio in assoluto non altissimi (con alcuni casi individuati ed in valutazione ancora nella giornata di oggi), ma che devono essere valutati nella relatività del Nostro specifico contesto e trattati con assoluta attenzione".