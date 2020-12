Tamponi rapidi Covid a Calizzano: si parte martedì 15 dicembre

Attivazione spazio comunale per tamponi Covid a Calizzano. Ora c'è l'ufficialità. Questa la nota diramata dal sindaco Pierangelo Olivieri e dalla consigliera con delega alla Sanità Annalisa Biano: "Di concerto con i medici di base e le pediatri operanti sul nostro territorio resisi disponibili, da martedì 15 dicembre sarà possibile effettuare tamponi (per il momento rapidi)".

"Il comune ha individuato e predisposto uno spazio idoneo al piano terra del Palazzo Comunale (angolo Piazza Vittorio Veneto – via Santa Rosalia), con possibilità di effettuazione anche all’esterno dell’edificio. Questo per garantire la massima sicurezza. La sanificazione sarà effettuata da parte dell’ente".

"I medici valuteranno le situazioni e le conseguenti opportunità di effettuazione dei tamponi per i propri mutuati, e in quanto Asl saranno gratuiti - concludono - Un risultato importante per la nostra comunità, ottenuto grazie alla sinergia, collaborazione e professionalità dei medici operanti sul nostro territorio".