Marta Gaia nuovo assessore ai Servizi Sociali, Pd Albenga: "Soddisfatti della scelta"

"Il circolo cittadino del PD di Albenga non può che essere molto soddisfatto della scelta del sindaco Riccardo Tomatis di conferire le deleghe di assessore ai Servizi Sociali a Marta Gaia. Marta è una donna giovane e preparata che bene può gestire un compito così importante e che incarna nella sua persona le idee politiche che fanno parte della nostra cultura". Cosi commenta in una nota il segretario Ivano Mallarini.

"Potrà certamente curare e portare avanti l'eredità lasciata da Simona Vespo, che si è dimessa per motivazioni personali e che abbracciamo e ringraziamo per tutti gli anni di servizio che ha svolto nella amministrazione ingauna".



"Mandiamo quindi gli auguri di buon lavoro a Marta Gaia e a Cristina Garello per il suo nuovo ingresso in consiglio comunale e nel gruppo di maggioranza" conclude Mallarini.