Savona, aperta al pubblico la seconda parte di piazza Pertini (FOTO)

Da questa mattina a Savona la seconda parte di piazza Pertini, lato mare, è transitabile per i cittadini.

Doveva essere oggi il giorno clou per l'inaugurazione della piazza dedicata al Presidente più amato dagli italiani, ma a causa dell'emergenza Coronavirus è stata rinviata probabilmente a gennaio.

In quell'area verrà posizionata la statua realizzata dall'artista lucchese Gianni Lucchesi. L'opera era stata scelta dalla commissione composta da 5 esperti (anche in quel caso si era creato un polverone per l'assenza nella commissione della presidente dell'associazione Sandro Pertini di Stella Elisabetta Favetta).

30mila euro la cifra totale per la realizzazione dell'opera: 20mila euro era stati stanziati dalla San Paolo Spa e da un gruppo di privati e altri 10mila invece dalla raccolta fondi organizzata dal comune.