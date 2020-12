Liveinup: ecco le migliori esperienze in parapendio tra Liguria e dintorni

Ci sono regali che passano inosservati e regali che sorprendono, come l'esperienza di un volo in parapendio; regali che lasciano il segno e che, talvolta, permettono di realizzare qualche piccolo sogno nel cassetto, assicurando emozioni da brividi e in ogni caso incancellabili.

Ad avvicinare gli appassionati a una delle esperienze più affascinanti del volo libero è Liveinup, la piattaforma che permette di vivere esperienze indimenticabili o regalarle a chi si ama.

Ad esempio, se si vuole regalare un volo in parapendio in Liguria o nel basso Piemonte, basta recarsi sul sito ufficiale di Liveinup, selezionare una delle numerosissime esperienze ad alta quota nei territori desiderati e acquistare un voucher da regalare a una persona cara.

La formula si avvale di due diverse opzioni: quella più specifica del voucher con dedica e quella del buono regalo, che può essere utilizzato dal ricevente, in perfetta autonomia, selezionando il volo che più gli è congeniale.

Volo in parapendio in Liguria

È così che, ad esempio, chi vuole donare a una persona cara la possibilità di sorvolare gli splendidi panorami della costa ligure può optare per il cosiddetto battesimo del volo a Savona, un viaggio su un parapendio biposto, che permette di sorvolare gli straordinari scorci paesaggistici di uno dei luoghi più suggestivi del paese.

Il volo parte da Bergheggi, un tratto costiero a picco sul mare, che regala da sempre panorami dall'incommensurabile bellezza, e si effettua su parapendio biposto, accompagnati da istruttori con esperienza, certificati dall’Aeroclub d’Italia.

Restando nei cieli della Liguria, con Liveinup.it è possibile acquistare e regalare anche un voucher per un volo in parapendio sul mare alle Cinque Terre: un’avventura dal fascino imperdibile, che regala emozioni da sogno e che permette di godere, da una posizione privilegiata, delle bellezze di uno dei siti più suggestivi al mondo.

Il volo parte da una zona collinare e si conclude con un atterraggio sull’incantevole spiaggia di Monterosso al Mare, cullati dalle piacevoli traiettorie del vento e da una incredibile sensazione di libertà.

In questo genere di escursioni, il volo è sempre effettuato su un parapendio biposto, pilotato da un istruttore che, poco prima del decollo, fornisce al passeggero un breve briefing preparatorio. Naturalmente, per salire a bordo non serve possedere particolari requisiti fisici: basta riuscire a effettuare una piccola rincorsa prima di planare e avere tanta voglia di divertirsi.

Parapendio: dal Piemonte alla Toscana

Chi invece vuole regalare una traversata in Piemonte può acquistare un voucher per un volo in parapendio biposto a Torino, che assicura al destinatario un’esperienza davvero unica alla scoperta di paesaggi mozzafiato .

La particolarità è che in questa avventura ad accompagnare il destinatario del voucher è un istruttore d’eccezione, il tre volte vincitore del campionato del mondo Pierandrea Patrucco.

In alternativa, chi sogna di regalare un volo in alta quota in tutti i sensi, può scegliere un voucher per un’escursione in parapendio biposto a Lucca, un’avventura che dà la possibilità di sorvolare uno dei luoghi più alti della Toscana vivendo un’esperienza completamente nuova.

Nulla, infatti, è paragonabile all’ebbrezza di volare su questi paesaggi, planando dolcemente e assaporando il silenzio che si percepisce in volo. A rendere l’esperienza sicura, oltre ad istruttori di comprovata esperienza, sono le attrezzature di altissima qualità ed i mezzi efficienti e omologati che vengono utilizzati.

Volo in parapendio: il voucher regalo che fa per tutti

Dal Piemonte alla Toscana, passando per la Liguria, le esperienze a bordo di un parapendio con Liveinup sono numerose. Ogni escursione permette inoltre al destinatario di immortalare l’esperienza con un video in HD e, in alcuni casi, di affiancare alla proposta di volo una piccola degustazione.

In aggiunta, per venire incontro alle esigenze di tutti, Liveinup rende il percorso più semplice grazie a una formula ampiamente flessibile: tutti i voucher sono infatti non nominativi, quindi non utilizzabili esclusivamente dal destinatario, e sostituibili, quindi convertibili, in qualsiasi momento, in un’esperienza diversa tra le numerosissime proposte presenti sulla piattaforma.