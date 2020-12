Ufficio postale Murialdo, il sindaco Pronzalino: "Sono mesi che denunciamo i disagi"

Disagi presso l'ufficio postale di Murialdo, questa la nota diramata nella giornata di ieri dalla giunta comunale: "Il sindaco Giacomo Pronzalino, ancor prima delle ultime proteste di questi giorni, oltre a battersi per l'installazione del Postamat, sono mesi che denuncia i disagi che i concittadini devono subire per la chiusura dell'ufficio postale in alcuni giorni della settimana".

"Il nome del comune di Murialdo, contenuto nell'elenco dell'articolo trasmesso dall'Anci (LEGGI ARTICOLO), testimonia l'impegno preso insieme a molti altri comuni che, come il Nostro, si trovano a dover subire le stesse problematiche" conclude il primo cittadino.

Una precisazione arrivata dopo il comunicato del gruppo di minoranza "Con Murialdo": "La situazione dell’ufficio postale sta diventando sempre più insostenibile. L’apertura per soli tre giorni alla settimana, (lunedì, mercoledì e venerdì), sta provocando la concentrazione dell’utenza, che si sta rivelando sempre più consistente a dimostrazione dell’importanza del servizio, nei suddetti giorni, provocando code che vista la posizione dell’ufficio stesso si trasformano in veri assembramenti" ha commentato il capogruppo Ezio Salvetto (LEGGI ARTICOLO).