Savona, 240mila euro per il progetto di climatizzazione del mercato civico

240mila euro per il progetto di climatizzazione del mercato civico di via Pietro Giuria a Savona.

"Dopo anni di attesa e tante promesse non mantenute dalle precedenti amministrazioni, finalmente la nostra amministrazione ha portato in approvazione il progetto di climatizzazione del Mercato Civico. Infatti noi consideriamo il Mercato Civico un plesso strategico in un contesto di riqualificazione e valorizzazione urbana con la pedonalizzazione di Corso Italia e la valorizzazione di via Untoria" spiegano l'assessore alle attività produttive Maria Zunato e l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.

Il progetto di climatizzazione, comprensivo di alcuni interventi edili localizzati, sarà funzionante per la prossima stagione estiva.

"Un altro importante tassello si aggiunge ai tanti progetti finanziati da questa amministrazione per sostenere il sistema economico locale e, solo per citarne alcuni: l'asfaltatura dell'area del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso e al Mercato Ittico attesi da otre trent'anni. La capacità di comprendere le priorità della città, sono frutto di un lavoro di squadra dell'intera Giunta e tra i vari Assessorati: dallo Sviluppo Economico e Attività Produttive, al Bilancio, ai Lavori Pubblici" concludono Zunato e Santi.