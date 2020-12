Locali chiusi: come festeggiare i 18 anni a distanza

La festa di 18 anni, anche ai tempi del Covid-19, è importantissima da festeggiare per i ragazzi.

Si tratta di un vero e proprio messaggio di speranza, anche se i locali e i ristoranti sono chiusi a causa delle restrizioni imposte per contrastare il diffondersi del virus.

Senza perdersi d’animo si può festeggiare in casa, basta sapere come farlo nel modo giusto per godersi appieno questa giornata di festa.

Ma come organizzare una festa di 18 anni ai tempi della pandemia?

Per fortuna in nostro soccorso arriva il sito dedicato alle feste dei 18 anni : potrete scoprire tutti i segreti e i trucchi per organizzare una perfetta giornata di festa anche in questo periodo così difficile.

Festa di 18 anni in quarantena

É fondamentale organizzare una festa di 18 anni anche se a distanza, soprattutto per soddisfare il bisogno di socializzazione e aggregazione dei ragazzi, che in questo periodo è stato completamente soppresso. E per tutelare la salute sia fisica che psicologica di tutti.

Visto il prolungarsi della pandemia è meglio accantonare, almeno per il momento, l'idea di una festa in presenza. Torneremo a organizzarle in periodi migliori e saranno ancora più belle di prima!

Ma è giusto che i ragazzi festeggino il raggiungimento di un traguardo così importante, come i 18 anni. Si può e si deve continuare a sorridere, nonostante tutto!

Per festeggiare la propria festa 18 anni a distanza si hanno due opzioni. Si può organizzare una bella serata senza invitati esterni, ma con il solo nucleo famigliare. Oppure si può organizzare una mega festa originale e inconsueta con un party digitale che coinvolta tutti: amici, parenti e compagni di scuola.

Virtual Party: un segno di speranza

Le feste di compleanno digitali, i virtual party, sono nate proprio in questo periodo di pandemia, per la necessità di stare vicini anche se fisicamente lontani. Inizialmente sono partite come un esperimento sociale, ma in poco tempo si sono rivelate efficaci e per questo motivo molto apprezzate in tutto il mondo.

In un periodo così difficile a livello mondiale dove non c'è modo di frequentarsi in presenza, i Virtual Party sono diventati un mezzo perfetto per stare insieme e festeggiare gli eventi più importanti della nostra vita, nonostante tutto.

Grazie all'avanzata tecnologia e agli animatori che si sono inventati un nuovo modo per far divertire tutti anche tramite una festa in streaming, si può organizzare una bella festa dove vivere attimi di gioia e serenità, in attesa di tornare alla nostra normalità.

