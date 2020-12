Quali sono i vantaggi nel seguire un corso asp.net?

Con il passare degli anni, il settore IT è diventato sempre più promettente e ricco di opportunità di lavoro. Chi conosce uno o più linguaggi di programmazione, può trovare molteplici posizioni di lavoro tra cui scegliere e chi già conosce e sviluppa con il mondo Microsoft ha sempre più necessità di stare al passo con i tempi e tenersi aggiornato sulle nuove tecnologie.



Seguire un corso ASP.NET studiato nei minimi dettagli da un team di professionisti con 25 anni di esperienza nello sviluppo software professionale e nei corsi di formazione su .NET e C#, è senza ombra di dubbio un punto a favore da non sottovalutare. Vediamo quali possono essere i vantaggi di questa scelta e gli sbocchi a cui possono portare.

Visual Studio e .NET sono la soluzione più versatile nel mondo dello sviluppo software



Tra i diversi linguaggi e framework con cui si creano software che utilizziamo tutti i giorni, .NET è uno dei più versatili. Con ASP.NET 5.0, dopo il rilascio della versione Core, le applicazioni web e le API sono diventate veloci come schegge, tra le più performanti tra tutte le tecnologie che si possono usare.

La suddivisione in pacchetti Nuget specifici per ogni funzionalità permette di mantenere le applicazioni web estremamente leggere e versatili, potendoli aggiungere e rimuovo con estrema facilità, grazie ad un semplice click del mouse.

Negli ultimi 20 anni .NET occupa un posto d’onore nel mondo dello sviluppo software, in particolare per lo sviluppo di applicazioni web.

Proprio per la sua costante evoluzione, da una parte offre il grosso vantaggio di aumentare costantemente la propria produttività, ma solo a patto di studiare costantemente l’innovazione tecnologica che portano con sé ASP.NET, Web API, Entity Framework Core, SignalR e Blazor.



Quali sono le responsabilità di un programmatore ASP.NET?







La checklist che uno sviluppatore ASP.NET deve osservare è fatta da 5 passaggi:

- sviluppare le applicazioni, possibilmente utilizzando esclusivamente C#

- eseguire operazioni di aggiornamento molto frequenti

- implementare nuove funzionalità

- ottimizzare i processi, le performance e la manutenibilità del codice

- prevenire bug e regressioni con gli unit test

Anche se questi compiti possono sembrare semplici, senza un’adeguata e approfondita conoscenza del framework e di ASP.NET, non si potranno adempiere questi task con successo. Avere un’ottima padronanza del linguaggio, grazie a corsi ASP.NET che ampliano il proprio bagaglio culturale, è una delle capacità più richieste quando si è alla ricerca di un programmatore.



Quali sono i vantaggi di seguire un corso ASP.NET?



Come spiegato in precedenza, il ruolo di un programmatore ASP.NET è quello di creare, mantenere e ottimizzare al meglio applicazioni che possono funzionare senza problemi su diverse piattaforme. Senza essere dotati di una buona padronanza di questo linguaggio di programmazione, non si potrà eseguire un lavoro di ottima qualità.

Fattore che può portare a una serie di problematiche come il non corretto funzionamento dell’applicativo o nei casi più gravi di perdita dati e quindi di introiti da parte del committente dell’applicativo.



Asp.net è un linguaggio complesso da applicare, se si vuole conoscere ogni sua peculiarità. Avere la possibilità di farsi affiancare da un professionista dalle comprovate credenziali, permette di sfruttare al meglio ogni suo vantaggio.



Asp.net è un linguaggio che vanta un’architettura affidabile, stabile e scalabile senza problemi. Con le giuste conoscenze del linguaggio, si possono sviluppare applicazioni in ogni campo.



Le prospettive nel mercato del lavoro futuro



Il mercato del lavoro attuale, che sta vivendo una radicale rivoluzione, in poco tempo ha visto incrementare notevolmente la richiesta di figure con capacità di programmare complesse applicazioni.

Seguire corsi di formazione estremamente qualificati, che permettano di acquisire le tecniche più avanzate di sviluppo e la conoscenza dei migliori pattern architetturali non può che essere un punto a favore per ogni professionista e anche di chi lavora in team.

Proprio per questo motivo, seguire un corso ASP.NET con le novità della versione 5.0 e di .NET Core è fondamentale per mantenersi aggiornati e incrementare le proprie abilità.