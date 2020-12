Varazze, anziano perde l'orientamento nel bosco: provvidenziale l'intervento dei Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali della Stazione di Varazze sono intervenuti, nei giorni scorsi, su segnalazione di un cittadino, per recuperare una persona che aveva perso l’orientamento in località Monte Grosso di Varazze.

Il segnalante ha spiegato ai militari dell'Arma di aver sentito una richiesta di aiuto provenire dal bosco di fronte alla sua abitazione e, conoscendo i forestali, li aveva immediatamente chiamati.

La pattuglia, al momento in servizio di emergenza ambientale 1515, conoscendo bene la zona e dopo aver avvertito la Centrale Operativa di riferimento, si era recata così nel bosco lungo un sentiero e, dopo una decina di minuti, i militari hanno raggiunto la persona. Si trattava di un anziano il quale aveva perso l’orientamento a causa del buio senza così riuscire a fare rientro alla sua abitazione.

L'uomo ha rifiutato l’intervento di personale sanitario, chiedendo solamente di essere riaccompagnato a casa dove lo attendeva la moglie, sicuramente in pensiero per il mancato rientro.

La vicenda si è conclusa quindi felicemente ed in tempi molto brevi, prima ancora di attivare la macchina dei soccorsi, anche grazie alla profonda conoscenza del territorio da pare dei Carabinieri Forestali che, in base alle poche indicazioni della segnalazione, hanno immediatamente capito dove poter cercare e portare soccorso alla persona in modo tempestivo.

"In situazioni come questa – afferma il vice sindaco Luigi Pierfederici – abbiamo un ritorno concreto di come il presidio del territorio da parte delle Forze dell’Ordine sia necessario e fondamentale per la tutela dei cittadini. Non a caso, lo scorso anno, amministrazione comunale e Carabinieri Forestali hanno consolidato la presenza degli stessi ampliando la Caserma situata in frazione Pero, facendo sì che il numero dei Carabinieri assegnati potesse aumentare e di conseguenza consolidarsi".

"Siamo ben lieti – conclude il vice sindaco – di avere una presenza così importante a tutela del nostro entroterra e siamo certi che la collaborazione tra Amministrazione e Forze dell’Ordine debba continuare per conseguire sempre risultati positivi".