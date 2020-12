Come scegliere il giusto portafoglio Bitcoin

Avete bisogno di un portafoglio Bitcoin per acquistare il primo Bitcoin e iniziare il vostro viaggio nello scambio di Bitcoin. Tuttavia, ci sono diversi portafogli Bitcoin disponibili oggi, tra cui l'applicazione BitQt, il che rende un po' difficile fare la scelta giusta. Per un esempio di portafoglio Bitcoin affidabile, visitate il sito web ufficiale di Bitcoin Prime.

Un rapporto del 2019 mostra un'ampia ricerca sull'identificazione delle attività degli utenti sulle app di portafoglio attraverso l'analisi del traffico di rete. Questo rapporto mostra come un numero crescente di utenti sta adottando applicazioni di portafoglio Bitcoin per scopi diversi. Sapere quale portafoglio Bitcoin scegliere è un passo importante nel vostro viaggio bitcoin e qui ci sono alcuni suggerimenti importanti per guidarvi.

Sicurezza

La sicurezza è la prima cosa a cui si deve fare attenzione nella scelta di un portafoglio Bitcoin, essendo che questo deve garantire la sicurezza dei vostri fondi. Se si tratta di un portafoglio web, controllate se il sito è sicuro attraverso l'URL. Assicuratevi che l'URL sia HTTPS, con la ’s' finale che sta a significare che si tratta di un sito sicuro. Se si tratta di un portafoglio cellulare, assicuratevi che sia l'applicazione giusta. È possibile controllare la versione web per cercare un link diretto per l'applicazione, in modo da non finire per scaricare il portafoglio sbagliato. Ancora più importante, controllate le misure di sicurezza che la piattaforma mette in atto. Dispone di strette opzioni di login come il login biometrico e l'autenticazione a due fattori? Se non siete convinti che il vostro denaro sia al sicuro in questo portafoglio, non usatelo.

Possedere il proprio Bitcoin

Uno dei più importanti vantaggi di scambiare Bitcoin è il controllo del proprio denaro, quindi se utilizzate un'app che non vi consente di avere il controllo sui vostri fondi, si consiglia di smettere immediatamente. Assicuratevi di poter possedere la chiave privata del vostro portafoglio, il che significa che avrete sempre il controllo e potrete spostare i vostri soldi dentro e fuori a vostro piacimento.

Trasparenza

Il fornitore di portafogli deve essere abbastanza trasparente nel modo in cui opera e anche nello spiegare i propri servizi e livelli di sicurezza. Tutte le informazioni sul portafoglio e su come intende gestire il vostro denaro devono essere rese disponibili al pubblico. Questo vi aiuterà a sapere quanto sia affidabile, anche nel lungo periodo. È inoltre possibile controllare se il codice del portafoglio sia open source, dato che i portafogli open-source tendono a fornire la massima sicurezza per Bitcoin.

User autonomy

Il Bitcoin trading consente generalmente un certo livello di anonimato, ma potrebbe anche dipendere dal portafoglio che si utilizza e da quanto sia importante l'anonimato è per voi. Se l'anonimato dell'utente è importante per voi, potreste voler controllare ulteriormente per sapere come le vostre informazioni sono gestite ed esposte al pubblico. Controllate i dettagli richiesti dal portafoglio. Accettate informazioni minime di registrazione o richiedete maggiori informazioni personali che potrebbero essere messe a disposizione del pubblico. Considerare tutti i fattori e optate per quello che si adatta a ciò che preferite.

La diversità

Durante la decisione sul portafoglio Bitcoin da utilizzare, si può anche voler controllare la diversità. Ti permette di investire in altre criptovalute a parte bitcoin? La diversità potrebbe essere utile a lungo termine. Abbiate le opzioni pronte in base a questi fattori e optare per il meglio.