Nei primi tre mesi dell'anno calano le imprese attive nella provincia di Savona che si riducono di 183 unità

Nei primi tre mesi del 2024 sono 183 le imprese che hanno chiuso l'attività rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In base ai dati della Camera di commercio Riviere di Liguria si è passati da 25.463 aziende attive nei primi tre mesi del 2023 a 25.280 del periodo gennaio-marzo del 2024 (-0,7%).

Tra i comparti economici in sofferenza ci sono le attività agricole, di silvicoltura e pesca che passano da 2.825 a 2.713 (-4,0%); le attività manifatturiere dove le imprese attive calano da 2.825 a 2.713 (-4,0%); fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento da 45 a 41 (-8,9%) .

Calano anche il commercio all'ingrosso, riparazione di autoveicoli e motocicli che si riducono da 5.556 a 5.406 (-2,7%); servizi di informazione e comunicazione da 355 a 352 (-0,8%) ; sanità e assistenza sociale da 116 a 113 (-2,6%), Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese da 747 a 745 (-0,3%).

Per altri settori, invece, la congiuntura è positiva con incremento delle imprese. La crescita percentuale più alta, del 20%, è quella delle azienda attive nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata che da 40 salgono a 45. In netto incremento le nuove imprese attive nel settore sanitario e assistenza sociale che in Provincia passano da115 125 (8,7%).

Attività professionali, scientifiche e tecniche da 533 a 558 (4,7%); divertimento 235 da 243 (3,4%) ; Attività immobiliari da 894 a 916 con un incremento percentuale del 2,5%; Attività dei servizi alloggio e ristorazione da 2.435 a 2.487 (2,1%); Trasporto e magazzinaggio da 554 a 565 (2,0%) Servizi di informazione e comunicazione da 325 a 331 (1,8 %) Attività finanziarie e assicurative da 427 a 433 (1,4%).