Mostra di presepi artistici nel torrione di Borgio Verezzi

I ragazzi della scuola secondaria di 1^ grado di Borgio Verezzi (fanno parte dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure) non hanno voluto rinunciare a celebrare il Natale in modo originale.

Gli alunni, in collaborazione con la locale sezione dell'Associazione Nazionale Alpini e l'A.I.B., hanno preparato, secondo le indicazioni della docente di educazione artistica prof. Federica Grossi, moltissime illustrazioni grafiche della natività. Verranno esposte, insieme alla mostra di presepi artistici nell'antico torrione del 1500, recentemente restaurato.

Soddisfazione ha espresso la dirigente scolastica dr. Giuseppina Manno per l'impegno e la qualità del lavoro svolto dagli alunni e dall'assessore Pier Luigi Ferro che si è complimentato con docenti e allievi per aver voluto festeggiarla il Natale in collaborazione con le associazioni del territorio, dimostrando cosi' quella sinergia tra scuola e territorio cosi' importante per tenere vivi i legami fra generazioni.