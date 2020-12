Vigilanza privata e servizi sicurezza: sciopero la vigilia di Natale a sostegno rinnovo contratto di lavoro scaduto da 57 mesi

"Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - spiegano in una nota - denunciano lo stallo delle trattative nazionali per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per gli operatori della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, scaduto da 57 mesi. Le categorie sindacali chiedono alle associazioni datoriali di compiere il loro dovere e riconoscere ai lavoratori i loro diritti".

"Durante i presidi di lunedì scorso davanti a tutte le prefetture del Paese è stato chiesto a gran voce di giungere ad un accordo teso a migliorare le condizioni contrattuali di migliaia di lavoratrici e lavoratori, ma ad oggi nulla è cambiato" proseguono i sindacati.

"Pertanto resta confermato lo sciopero per l’intera prestazione lavorativa indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil previsto per la giornata del 24 dicembre 2020 che coinvolgerà tutti i lavoratori della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza" concludono i sindacati.