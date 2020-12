Mai (Lega): "Più fondi per la tutela e il sostegno al piccolo commercio in Liguria"

“Intraprendere, anche attraverso il reperimento di ulteriori dotazioni finanziarie, le azioni più opportune per tutelare e sostenere il piccolo commercio di vicinato e quello al dettaglio al fine di mantenere un importante presidio economico-sociale sul territorio”.

E’ il senso dell’ordine del giorno presentato dal capogruppo leghista Stefano Mai e approvato in Consiglio regionale durante la discussione sul bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 2021-2023.

“Il documento - ha spiegato Mai - impegna inoltre la giunta a proseguire e rafforzare i tavoli aperti tra grande/media distribuzione e rappresentanti del piccolo commercio, avviati già nei mesi scorsi, in modo tale che Regione Liguria possa continuare a essere elemento facilitatore e catalizzatore fra gli interessi di chi intende trovare idonee soluzioni che possano costituire innovativi percorsi di collaborazione e sostegno tra grande distribuzione e piccolo commercio in Liguria, anche in considerazione dell’aumento esponenziale del commercio elettronico (E-commerce)”.

“Sono soddisfatto - ha aggiunto il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Gianmarco Medusei - per l’approvazione di questo importante ordine del giorno il cui intento è quello di essere vicino alle piccole realtà territoriali e alle tante famiglie liguri che oggi sono costrette ad affrontare una difficile situazione, anche in conseguenza delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus”.