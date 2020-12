Maltempo ottobre 2020, stato di emergenza esteso al comune di Albenga

Il Consiglio dei ministri ha esteso lo stato di emergenza relativo al maltempo del 2 e 3 ottobre scorsi anche ai comuni di Casarza Ligure, Albenga, Maissana e Varese Ligure, incrementando al contempo la disponibilità economica per le somme urgenze con ulteriori 1,2 milioni di euro, che vanno a sommarsi ai circa 7 già stanziati.

“Si tratta di un passo importante per questi territori della Liguria – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – L’ondata di maltempo di inizio ottobre ha portato ingenti danni soprattutto sull’estremo ponente, ma ha colpito anche il savonese e l’entroterra a cavallo tra la Città metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia. Come Regione Liguria avevamo concentrato la nostra attenzione anche su questi Comuni, evidenziando nelle sedi opportune come fosse necessario che rientrassero nello stato di emergenza: siamo soddisfatti che le nostre richieste siano state accolte”.

“Ringraziamo il Capo dipartimento Angelo Borrelli – aggiunge l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – per l’impegno, l’attenzione e la collaborazione da sempre dimostrata nei confronti del nostro territorio. Attendiamo con fiducia – conclude- che il Governo stanzi i finanziamenti necessari a coprire tutte le somme urgenze relative al maltempo di ottobre, quantificate in 50 milioni di euro totali al netto dei fondi già previsti”.