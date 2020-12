Celle, picchia i genitori, distrugge l'appartamento e aggredisce i carabinieri: arrestato

Nel pomeriggio di Natale i carabinieri della stazione di Celle sono stati costretti ad intervenire per una violenza domestica avvenuta in un'abitazione.

O.A., cellese, nonostante il provvedimento di ammonimento del Questore per aver maltrattato la madre, ha percosso entrambi i genitori spaccando suppellettili e mobili all'interno dell'abitazione per poi scagliarsi contro i carabinieri intervenuti.

A seguito delle percosse subite i genitori sono stati trasportati all'ospedale San Paolo di Savona per le cure mediche del caso e sono stati dimessi con 15 giorni di prognosi per il padre e 5 giorni per la madre.