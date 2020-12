Neve nel savonese: camion e bus intraversati a Dego e sulla Sp 29

AGGIORNAMENTO ORE 9.54: sulla Sp 29 traffico consentito alle auto con i cantonieri che fanno viabilità. Una corriera è ancora ferma.

"Attenzione, viabilità compromessa a causa di camion e bus intraversati sia a Dego, sia lungo la Sp 29 (colle di Cadibona, ndr). Limitate gli spostamenti". Lo scrive su Facebook Luana Isella, consigliere provinciale con delega alla viabilità, in merito alla nevicata che ha colpito il savonese.

Aggiunge il sindaco di Millesimo Aldo Picalli: "Come da disposizioni della sede operativa della Prefettura si avvisano tutte le aziende del territorio di Millesimo, Cengio e Roccavignale di non far uscire automezzi e autoarticolati dalle varie aziende nel territorio. L'autostrada A6 è chiusa (al traffico pesante, ndr), cosi come il casello di Millesimo. La 28bis verso Montezemolo chiusa per automezzo bloccato lungo la carreggiata nel comune di Roccavignale".

AGGIORNAMENTI IN CORSO.