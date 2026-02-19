Savona, l'ultimo commosso saluto alla professoressa Augusta Molinari

Un ultimo commosso saluto stretti per porgere omaggio ad un insegnante che ha fatto tanto per Savona e la storia della città.

Questa mattina nella cappella laica del cimitero di Zinola in molti hanno salutato la professoressa scomparsa a 76 anni.

Per anni è stata insegnante di storia contemporanea nelle facoltà di Scienze della Formazione e tra i autori dell'arrivo del corso di Scienze della Comunicazione al Campus Universitario di Savona.

In precedenza ricercatrice, ha svolto seminari e attività di ricerca all’Università di Aix-en Provence e all’Università di Nanterre. Ha coordinato ricerche dell’Unione Europea, partecipando nel corso degli anni a diversi progetti ministeriali e di Ateneo. Ha fatto parte della redazione delle riviste “Movimento operaio e socialista”, “Ventesimo secolo”, “Quaderni di storia contemporanea”, ed stata inoltre membro del comitato scientifico della rivista “DEP. Deportate, esuli, profughe”, membro del Comitato Tecnico scientifico dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età Contemporanea di Savona e direttrice dell’Archivio storico della Camera del lavoro savonese.

E’ stata tra i fondatori dell’Archivio Ligure della scrittura popolare e ha partecipato come membro del comitato scientifico.

Dal 2003 al 2009 è stata presidente del corso di laurea di Scienze della Comunicazione dell’Università di Genova e ha fatto parte del collegio docenti del dottorato di Scienze sociali dell’Università di Genova. Scrittrice, ha pubblicato molteplici volumi storici soprattutto sulle donne durante la Resistenza.

"I suoi interessi scientifici si concentrano su una serie di temi variamente intrecciati: la storia del lavoro e delle culture operaie nella prima metà del Novecento, la storia della sanità, la storia dei flussi migratori transoceanici, la storia delle pratiche di scrittura tra Ottocento e Novecento, la storia delle donne nella Grande Guerra - viene spiegato sul sito della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea - La prospettiva di ricerca è stata prevalentemente quella della storia sociale con una particolare attenzione alle problematiche della storia di genere. Negli ultimi anni la ricerca ha privilegiato l’analisi dei processi di nazionalizzazione delle donne in Europa tra Grande Guerra e dopoguerra".