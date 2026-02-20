 / Cronaca

Noli, trovato senza vita sul sentiero del Vescovado: mobilitati i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare

Sul posto stanno operando le squadre per il recupero del corpo della persona

Soccorsi mobilitati purtroppo vanamente, a Noli, per una persona trovata a terra lungo il sentiero del Vescovado. L’allarme è scattato attorno alle ore 12.30, con la richiesta di intervento per quello che pareva essere un escursionista in difficoltà lungo il percorso panoramico che sovrasta il litorale.

Il centralino del 118 ha attivato un imponente dispositivo di soccorso: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Noli, l’automedica, i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso alpino. Considerata la zona impervia, è stato mobilitato anche l’elisoccorso decollato da Albenga per velocizzare le operazioni di soccorso.

Purtroppo, una volta giunte sul posto le squadre mobilitate non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona, in attesa di risalire a identità e cause della morte.

