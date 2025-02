Ordigni sulla "Seajewel", non sono stati evidenziati cali nei traffici portuali: aumentano però i controlli

I controlli in ingresso negli scali portuali di Savona e Vado Ligure saranno più "ferrei" e minuziosi. E per il momento non sono stati evidenziati cali nei traffici portuali.

Il traffico nei due porti non avrebbe avuto ripercussioni dopo questa intricata vicenda, questa sorta forse di avvertimento, che ha rischiato di creare un danno ambientale non indifferente, vista la quantità di greggio presente a bordo, anche solo se l'ordigno fosse stato posizionato di qualche metro.

La Seajewel in questo momento è in rada di fronte al porto di Savona, zona Delta, e bisognerà capire se con il danno subito (era stato appurato dai sommozzatori del Comsubin) potrà spostarsi in un altro porto attrezzato (In Italia solo Palermo, sennò solo all'estero, tra le ipotesi Francia, Grecia e Turchia) o se potrà essere riparato direttamente in mare.