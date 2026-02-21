Una raccolta fondi per la famiglia di Tatiana Fatigati: "Era una presenza luminosa, capace di donare un sorriso anche nei momenti più difficili"

Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di una giovane donna scomparsa prematuramente.

Su GoFundMe è stata lanciata per sostenere i familiari di Tatiana Fatigati, la 43enne mancata improvvisamente lo scorso 15 febbraio nella sua abitazione.

La donna era stata trovata senza vita dal marito e dalla figlia e immediata era stata la chiamata ai soccorsi con l'intervento dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Bianca. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Vista la giovane età il Pubblico Ministero Claudio Martini aveva disposto l'autopsia. Giovedì l'ultimo commosso saluto al cimitero di Zinola.

Particolarmente conosciuta in città come parrucchiera, lavorava nel salone "L'Aurora" di via A Ü Fossu.

"Domenica 15 febbraio, il mondo ha perso un’anima speciale. La nostra carissima Tatiana Fatigati ci ha lasciati a soli 43 anni, troppo presto e in modo tragico, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerla. Tatiana non era solo un’amica, una moglie e una mamma; era una presenza luminosa, capace di donare un sorriso anche nei momenti più difficili. Oggi quella luce si è spenta, ma il suo ricordo vive nel cuore di chi l'ha amata - si legge nella raccolta fondi - Perché questa raccolta? Tatiana ha lasciato suo marito e la sua amata figlia di soli 14 anni. Oltre allo strazio del lutto, la famiglia si trova ora ad affrontare sfide quotidiane e incertezze per il futuro che nessuno dovrebbe gestire da solo in un momento simile".

"Abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi per: Offrire un sostegno concreto per le spese immediate; Creare un piccolo fondo per il percorso di studi e il futuro della sua bambina; Far sentire al marito e alla figlia che non sono soli, che la comunità si stringe attorno a loro con amore e solidarietà - continua l'organizzatore - Non esiste una donazione troppo piccola. Ogni gesto, anche il più semplice, è un pezzetto di quella speranza di cui la sua famiglia ha disperatamente bisogno adesso. Se non puoi donare, ti chiediamo con il cuore di condividere questo link sui tuoi social o con i tuoi contatti. Più persone raggiungeremo, più grande sarà l'abbraccio che riusciremo a regalare a chi resta. Grazie di cuore per la vostra generosità e per aver onorato la memoria della nostra cara Tatiana. L’importo raccolto sarà direttamente donato a Chiara, la figlia di Tatiana e saranno forniti tutti i dettagli e la documentazione che comprovino la reale destinazione di questa raccolta".