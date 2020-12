Aumento canoni demaniali marittimi per pescatori, vicepresidente Piana: "Settore colpito dalla crisi in modo duro, il Governo torni sui propri passi"

“L’aumento dei canoni demaniali deciso dal Governo coinvolge in maniera pesantissima anche i settori della pesca e dell’acquacoltura: dal 31 dicembre, con l’entrata in vigore del provvedimento, crescerà di ben sette volte. In questo 2020 il settore è stato colpito dall’emergenza Covid in modo particolarmente duro: è necessario che il Governo ritorni sui propri passi”. Così il vicepresidente e assessore alla Pesca Alessandro Piana.

“Il Dl Agosto ha rivisto i criteri di calcolo del canone relativo alle concessioni demaniali marittime, coinvolgendo diverse categorie tra cui appunto i pescatori – aggiunge Piana - Già nei giorni scorsi a Roma è stato approvato un Ordine del Giorno che prevede un intervento normativo su questo tema già nel primo provvedimento possibile”.