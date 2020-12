Mattia Villardita Cavaliere della Repubblica, Vaccarezza: "Vanto e orgoglio della nostra società"

"No, non è un'immagine del periodo di carnevale, ne di una festa in maschera. È una delle foto di repertorio (ovviamente), scattata ai Sole Luna di Albissola Marina. Una delle mie preferite, ne vado particolarmente fiero, poiché ritrae, insieme a me e al vice sindaco Nicoletta Negro, quelli che io definisco eroi". Cosi commenta in una nota Angelo Vaccarezza, consigliere regionale nonché coordinatore e capogruppo di Cambiamo!.

"Ho iniziato a conoscere la storia di questi ragazzi diversi anni fa e da allora ne ho sempre seguito il percorso: Fabio Incorvaia, 7 volte Campione del Mondo di Jet Ski, ha creato dal nulla un progetto di inclusione e socializzazione per le diverse abilità. E' riuscito, grazie ad una volontà di ferro e ad un impegno totale, a far vivere a ragazzi e ragazze giornate di sport, compagnia, amicizia e anche confronto fra i genitori, che alle prese con una vita non esattamente facile, a volte si sentono "lontani" da tutto. Fabio ha fatto sì che ognuno di loro si sentisse parte di una grande famiglia, che anche in questo momento difficile è vicina e unita più che mai".

"Mattia. Che dire. Conosco la sua storia: credetemi, ce ne vorrebbero tante di famiglie così: valori e radici che hanno cresciuto due figli meravigliosi. Mattia ha deciso di dedicare il suo tempo ad alleviare le sofferenze dei piu fragili e lo ha fatto nel modo più dolce e amichevole possibile: ha creato i Supereroi in Corsia, indossato i panni dell'uomo ragno ed ha visitato i pazienti ricoverati nei reparti pediatrici di tutti i nosocomi Liguri".

"Portare luce e calore ai bambini è un compito davvero onorevole e Mattia, per questo, è stato premiato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti deciso di premiarlo, conferendogli il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "per l’altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri”. Sono orgoglioso di questo risultato, sono fiero di essergli amico e ci tengo in modo particolare a ringraziarlo pubblicamente. Mattia, Fabio, e tutti i ragazzi che dedicano tempo alle anime più fragili, sono la parte migliore del nostro Paese, sono vanto e orgoglio della nostra società. Cinque lettere, infinito onore: grazie" conclude Vaccarezza.