Savona 2021, il PD sempre più verso Marco Russo: "Possiamo voltare pagina rispetto alla pessima amministrazione di questi 5 anni"

"Il Partito Democratico della città di Savona ha intrapreso in modo compatto un percorso importante in vista delle amministrative del 2021. A novembre l’Assemblea aveva individuato nel Patto per Savona l’interlocutore principale e da allora sono proseguiti numerosi incontri con il Patto, anche nei circoli, in cui si è discusso del futuro di Savona". Si apre così la nota stampa firmata dal PD savonese.