Varazze, va verso la chiusura la discarica della Ramognina: sta per essere superata la capienza massima dei rifiuti

Il comune di Varazze chiuderà, come previsto da anni la discarica della Ramognina in via Canavelle in quanto il volume massimo di 350mila metri cubi in banco è prossimo all'esaurimento.

Da lì la decisione, dopo una delibera di giunta dello scorso 3 settembre che dava mandato al terzo settore comunale di avviare le procedure per la chiusura dell'impianto, di avviare una manifestazione di interesse per essere invitati alle procedure di affidamento diretto e/o negoziate per l'affidamento di incarichi professionali relativi alla progettazione e alla valutazione delle attività di gestione post operativa.

L'amministrazione comunale vuole infatti sondare il mercato con lo scopo di individuare i soggetti interessati e idonei ad assumere uno o più incarichi di progettazione (studio di fattibilità tecnico — economica, definitiva ed esecutiva) per andare così verso la chiusura.

Potranno presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente: i soggetti singoli o associati che abbiano progettato, nell'ultimo decennio, interventi di realizzazione o ampliamento o chiusura di discariche per rifiuti solidi urbani con capienza non inferiore a 300.000 mc di rifiuti in banco; i soggetti singoli o associati che abbiano nella loro compagine almeno: un ingegnere magistrale con specializzazione in geotecnica, un ingegnere magistrale con specializzazione in idraulica, un architetto, un geologo, un topografo.

La manifestazione di interesse dovrà avvenire, pena esclusione, al protocollo del Comune di Varazze entro e non oltre le ore 12.00 del 18 gennaio 2021.

Si chiuderebbe così un tema che nel comune varazzino tiene banco da diversi anni. Nel 2019 l'ex sindaco Alessandro Bozzano aveva annunciato della chiusura nel 2020 specificando che però sarebbe stata applicata l'Irpef tra le polemiche dei consiglieri di minoranza e dei cittadini.