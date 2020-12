2020, il bilancio di Roberto Paolino (Grande Liguria): "Spettacolo desolante di chi ci governa"

Gli auguri di Buon 2021 di Roberto Paolino (Grande Liguria):

"Buongiorno amiche e amici, finalmente finisce un anno orribile, il covid ha davvero reso la nostra vita impossibile, ha causato lutti e tanto dolore ma allo stesso tempo ha messo a nudo uno Stato e una classe politica, non all'altezza della situazione; ha mostrato al mondo intero che abbiamo medici, infermieri, tecnici di radiologia e tutti i colleghi che operano in sanità eccezionali con spirito di sacrificio che affrontano il lavoro non come un mestiere ma come una missione.

Siamo ancora in mezzo al tunnel e chi ci governa dà uno spettacolo desolante: litigano per la poltrona senza pudore né ritegno, abbiamo rappresentanti in parlamento che unici al mondo fanno selfie quando vanno al lavoro come se fosse un atto eroico, gli ricordo che ogni giorno milioni di Donne uomini vanno al lavoro, ma i pensieri, sapere che devi mantenere una famiglia il più delle volte con uno stipendio esiguo gli impedisce di fare selfie o altre ostentazioni.Aiutare il prossimo è bello, encomiabile ma si fa in silenzio senza smargiassate e non una volta all'anno!Questo anno ha visto la nascita del nostro movimento Grande Liguria, il nostro intento è di costruire qualcosa di nuovo vicino ai cittadini fatto da cittadini comuni, il 2021 sarà l'anno del consolidamento per cui amiche e amici ci sarà da lavorare parecchio.Concludo con il cuore Felice Anno Nuovo che sia per tutti una rinascita che si torni a frequentare teatri, discoteche, stare al bar in compagnia, fare viaggi insomma riprendere la vita normale che ci manca tanto.Augurissimi a tutti!"