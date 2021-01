Vaccino sì o vaccino no? La parola passa ai nostri lettori. Rispondi al sondaggio

Vaccino sì o vaccino no? È la domanda più frequente proprio nei giorni in cui stanno arrivando in Italia e in Liguria le migliaia di dosi previste.

La precedenza, come giusto, è per gli operatori sanitari e per tutti coloro che stanno combattendo in prima linea contro il virus. Insieme a loro vaccino garantito anche per le fasce più a rischio.

Quando sarà il vostro turno, lo farete? Potete dire la vostra votando il sondaggio a questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ZbeusxHJ7jdDboH6uj7oA3FkVSvTk0qKZP5sUVjZyo-17g/viewform