 / Politica

Politica | 02 luglio 2026, 19:40

Centrale unica del 118 operativa anche nel Savonese entro il nuovo anno, Bozzano: "Più medici sul territorio e risposta alle emergenze più rapida"

Il consigliere regionale: "Confermata la permanenza a Savona del polo di formazione del personale"

Centrale unica del 118 operativa anche nel Savonese entro il nuovo anno, Bozzano: &quot;Più medici sul territorio e risposta alle emergenze più rapida&quot;

"Incontro in Regione Liguria con l'Assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, e i sindaci del Levante savonese per fare il punto sul percorso di unificazione della Centrale Operativa 118. Durante il tavolo è stato confermato che la Centrale Unica dovrebbe essere operativa anche nel savonese entro l'inizio del nuovo anno". A darne notizia è il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

"L'obiettivo - spiega Bozzano - è rendere il servizio più efficiente, riportando il personale medico che oggi è impegnato nella gestione del numero di emergenza sul territorio direttamente sulle urgenze e superando le criticità legate ai tempi di risposta. Un modello già adottato in Lombardia con risultati positivi".

"È confermata inoltre la permanenza a Savona del polo di formazione del personale del 118", conclude il consigliere regionale.

Sulla tematica in questione, nei giorni scorsi, era andato in scena un botta e risposta tra il segretario del circolo del Partito Democratico di Varazze Giulio Alluto e il sindaco varazzino Luigi Pierfederici.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium