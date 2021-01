Maltempo, torna la neve nel weekend: temperature rigide e vento forte

Dopo molti giorni la Liguria questa mattina presenta cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Permangono addensamenti sui versanti padani ma senza precipitazioni. I venti sono settentrionali deboli, localmente moderati (nella notte raffica a 55.8 km/h a Genova Porto Antico) mentre il mare è tra mosso e molto mosso.

Nelle zone interne della regione i termometri sono ulteriormente scesi con il record del freddo agli oltre 1300 metri di quota di Pratomollo (Borzonasca, Genova) dove si sono toccati -10.9. Altri valori minimi: Colle di Nava (Pornassio, Imperia) -9.7, Colle Belenda (Pigna, Imperia) -9.4, Calizzano (Savona) -8.7, Monte Settepani (Osiglia, Savona) -7.8. Nello spezzino Casoni di Suvero (Zignago) ha toccato -3.5.

Queste, invece, le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 4.8 (la stazione di Castelaccio ha toccato 0.5) Savona Istituto Nautico 3.5, Imperia Osservatorio Meteo Sismico e La Spezia 2.8.

Queste le previsioni per le prossime ore: oggi, venerdì 8 gennaio, venti forti settentrionali 50-60 km/h su B e parte orientale di A con raffiche localmente superiori in serata, specie agli sbocchi vallivi. Fino a forti, 40-50 km/h altrove.

Domani, sabato 9 gennaio, deboli precipitazioni sparse dal tardo pomeriggio ad iniziare da A, B, D e in successiva estensione a C, E in serata. Deboli nevicate sulle zone interne non sensibili di A, B, D con quota neve in calo a 200-400 m su A, 100-200 m su B e a tutte le quote su D. Spolverate nevose sulle zone sensibili di D,E e su interno di C (200- 400); non si escludono locali episodi nevosi fin sulla costa in tarda serata tra A e B. Venti di burrasca (65-75 km/h) su A,B con raffiche localmente superiori sui rilievi e sbocchi vallivi, forti 50-60 km/h altrove.

Domenica 10 gennaio, tra la notte e le prime ore del mattino deboli nevicate sparse sulle zone interne con quota neve in calo fino a 100-200 m. Spolverate nevose su zone sensibili di D, E; non si escludono locali episodi nevosi fin sulla costa su B e parte orientale di A. Tendenza ad attenuazione ed esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata con residue spolverate nevose su interno C,E. Venti di burrasca (65-75 km/h) su A,B,C con raffiche localmente superiori sui rilievi e sbocchi vallivi, forti 50-60 km/h altrove.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.