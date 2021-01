Un 2020 proficuo per le attività delle Guardie del Laboratorio Verde Fareambiente Savona

Anche quest’anno il Laboratorio Verde Fareambiente di Savona, con l’aiuto delle proprie Guardie Ecozoofile, ha concluso con un percorso di crescita associativo indubbiamente positivo, favorendo molte attività utili nell’intera provincia savonese.

Ricordiamo che le Guardie Fareambiente, pur avendo il proprio Laboratorio Verde nella città di Finale Ligure, godono di poter operare su tutta la Provincia di Savona, in quanto riconosciute GPG e PG, con Decreto Prefettizio rilasciata dalla Prefettura UTG di Savona.

Ed è proprio in questo che Fareambiente Savona quest’anno chiude con ben 115 servizi e 139 presenze, distribuiti su tutte le città provinciali, con attività che variano dalla Protezione Animali alla Salvaguardia dell’Ambiente: "Vogliamo far presente l’impegno che le nostre Guardie hanno affrontato (e stanno ancora affrontando) quotidianamente: prima fra tutti l’impegno nei controlli del benessere animale di tutte le specie e nella verifica dell’ambiente che ci circonda evitando il formarsi di discariche abusive" affermano dall'ente.

E poi ancora: "A Pietra Ligure continuiamo con l’attività di verifica delle regolari iscrizioni all’Anagrafe Canina Regionale in modo da lottare contro il Randagismo e ogni forma di abbandono degli amici a 4 zampe oltre la verifica dei parchi comunali; a Testico ci stiamo attivando per diventare futuri Ispettori Ambientali Comunali ed effettuare controlli contro possibili discariche abusive di rifiuti che potrebbero inquinare il nostro bel territorio ligure. Abbiamo inoltre istituito più squadre di Guardie per radicalizzare i servizi da ponente a levante passando per l’entroterra e in futuro riattiveremo i corsi per le aspirante Guardie (sperando che il Covid possa darci tregua!)".

L’operato delle Guardie è in primis quello di sensibilizzare le persone nella corretta interpretazione delle leggi, laddove però si incorre in un reato amministrativo scatta la sanzione (in quanto Polizia Amministrativa) o la Notizia di Reato se si sfocia nel penale (Polizia Giudiziaria nei termini della Legge 189/2004), ricordando che le Guardie di Fareambiente sono Pubblici Ufficiali a tutti gli effetti.

"Un particolare ringraziamento lo vorremmo dedicare al Comandante dei Carabinieri Forestali di Savona per il nullaosta rilasciato al Comandante della Stazione di Calice Ligure per aver partecipato ad alcune lezioni del nostro corso aspiranti, all’avvocato Luca Battaglieri e tutti i volontari che si sono impegnati a sostenere i nostri ideali statutari" concludono da Fareambiente.