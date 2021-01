“Scuola aperta” e nuove attività tecnico-pratiche alla Scuola Forestale di Ormea

Malgrado le difficoltà generalizzate del momento attuale la Scuola Forestale di Ormea lavora con continuità ed in prospettiva del nuovo anno scolastico.

“I nostri studenti e le nostre studentesse amano molto la vita all’aperto e ciò ci consente di potenziare ulteriormente le attività laboratoriali. Il nostro slogan ‘Imparare facendo’ non è casuale ma riflette il nostro modo di formare le giovani generazioni” spiega il dirigente scolastico Mara Ferrero. La principale novità “aziendale” del 2021 è rappresentata dalla castanicoltura con approfondimenti didattici di micologia, ciò si aggiunge alle produzioni consolidate di miele, succo di mele e del vino di montagna denominato “Saraceno”.

“Il castagneto didattico sperimentale consentirà alle nostre classi di conoscere meglio il prodotto castagna nonché di acquisire competenze per la produzione di farina di castagne; si tratta di esperienze imprenditoriali utili per il futuro” aggiunge Mara Ferrero.

Ricordiamo che la castagna rappresenta un prodotto di montagna di rilevante interesse non solo per le note “castagnate” autunnali paesane ma soprattutto per il settore dolciario. I funghi, oltre che per l’aspetto “produttivo” saranno studiati in merito alla biodiversità forestale del sottobosco grazie ad una nuova collaborazione della Scuola Forestale con il “Gruppo Micologico Cebano”.

Domenica 17 Gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 17,00) si svolgerà l’ultimo “open day” dedicato agli studenti ed alle studentesse delle classi di terza media ed alle loro famiglie. Nell’ottica del distanziamento fisico e della sicurezza secondo i protocolli “anti COVID” gli ospiti potranno visitare la scuola ormeese con i relativi laboratori, il convitto ed il parco. Gli interessati potranno contattare la scuola, per fissare l’appuntamento, con le seguenti modalità: email (scrivendo un messaggio a scuolaforestale@barufficevaormea.it) o telefono (0174.3891042 – 339.6656523).