Toirano: entra in panetteria per fare la spesa ma se ne va per sbaglio con l'automobile di un altro

Una Fiat Punto nera, lasciata un attimo sotto casa aperta e con le chiavi nel quadro, per salire in appartamento e prendere degli oggetti personali.

Un passante che accosta a bordo strada con un'altra Fiat Punto nera, anch'essa lasciata con le chiavi nel quadro per entrare in panetteria e fare la spesa ma quando esce... riparte sull'auto sbagliata.

Il singolare equivoco si è verificato stamane a Toirano ed è stato talmente curioso da balzare agli onori delle cronache nazionali.

I protagonisti sono due settantenni del paese. Quando il primo dei due è uscito di casa e non ha trovato più la propria automobile, ha chiamato i Carabinieri, temendo un furto. Tempestivo l'arrivo degli uomini dell'Arma, ma nel frattempo è tornato nella piazzetta anche il "non ladro", spiegando l'equivoco e restituendo la vettura al legittimo proprietario per poi ripartire sulla sua Punto, quasi identica.