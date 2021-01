Carcare, "bonus luce": domande aperte fino al 12 febbraio

C'è tempo fino al 12 febbraio per richiedere il "bonus luce" messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Carcare.

Nelle scorse settimane sono stati destinati quindici mila euro per sostenere le attività commerciali che hanno subito restrizioni e chiusure a causa dell'emergenza sanitaria.

"Si tratta di un contributo straordinario che abbiamo deciso di assegnare ad esercenti e imprenditori che nel 2020 hanno sofferto di più - spiega l'assessore alle attività produttive Enrica Bertone - La volontà della giunta De Vecchi è stata quella di rendere più semplice possibile l'iter di assegnazione, per questo, sul sito del Comune, è possibile trovare e scaricare il modulo di autocertificazione, utile per dichiarare di essere intestatario di un contratto con un fornitore di energia elettrica. Una volta compilato, insieme ad una copia autenticata dalla firma della carta d'identità, il modulo va presentato all'ufficio protocollo".



A febbraio, sulla base delle domande ricevute, il Comune erogherà ogni singolo contributo. Si stima, sulla base dei requisiti, di assegnare un centinaio di bonus, utili per contribuire al pagamento delle bollette.

"In un momento così difficile per commercio e imprese l'amministrazione comunale si è attivata per sostenere il più possibile gli operatori del territorio - conclude Bertone - Questa misura va ad aggiungersi agli sgravi già applicati in materia di Tari ed Imu, mentre per il 2021 si sta lavorando su altri fronti, cercando la formula giusta per proseguire (come nell'anno appena passato) con l'esenzione della Cosap per l'occupazione del suolo pubblico".