Piana, riqualificazione percorsi pedonali all'interno del cimitero: approvato progetto esecutivo

Lavori di riqualificazione all'interno del cimitero situato in località Borgo. Lo scorso 30 dicembre la giunta comunale di Piana Crixia ha approvato il progetto esecutivo.

L'intervento si concentrerà sui percorsi pedonali interni nella parte più antica del compendio cimiteriale consistente nella rimozione delle ceppaie delle piante precedentemente tagliate e nel ripristino appunto delle vie interne, intervenendo sul fondo esistente attraverso la posa (direttamente sul terreno vegetale) di una pavimentazione realizzata in elementi prefabbricati (calcestruzzo) di forma triangolare.

La spesa è stata quantificata in 55.983,36 euro cosi finanziata: 47.500,00 euro mediante il rimborso da parte della Regione in merito alla somma anticipata dal comune per gli interventi di prima emergenza a seguito dell'alluvione del 23-24 novembre 2019; 6.937,02 euro attraverso il contributo erogato da GSE SPA e 1.546,34 euro grazie agli introiti degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni.