Cantieri autostradali, Benveduti: "Mit assente al tavolo del Comitato operativo viabilità: è irrispettoso dell'economia ligure"

Coinvolgimento immediato delle categorie produttive al tavolo del Cov (Comitato operativo viabilità) in Prefettura e ristori adeguati a compensazione dei danni economici subiti dalle chiusure autostradali. È la voce unanime dell'economia ligure raccolta dall'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, nell'incontro in videoconferenza convocato questa mattina da Regione Liguria.

"Prendiamo atto che, in un tavolo così importante in cui operatori e istituzioni volevano avere informazioni e impegni precisi sul futuro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non si sia ancora una volta presentato - ha detto l'assessore al termine dell'incontro - Evidentemente la preoccupazione del ministro De Micheli, in queste drammatiche giornate, è concentrata sul mantenimento del proprio posto di lavoro".