Avanzamento del piano vaccinale: il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza scandisce i tempi

Il Prefetto Antonio Cananà ha presieduto ieri, in videoconferenza dal Palazzo del Governo, una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla campagna di vaccinazioni e sulla diffusione del contagio da covid-19, nell’imminenza dell'adozione, a partire dal prossimo 16 gennaio, di nuove misure governative.

All'incontro hanno partecipato il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio - unitamente agli Assessori Roberto Levrero e Maria Zunato e al Comandante della Polizia locale Igor Aloi - il Questore Giannina Roatta, il Comandante provinciale dei Carabinieri Federico Reginato, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Salvatore Salvo e il Direttore generale dell'Asl 2 Marco Damonte Prioli, con il Direttore Sanitario Luca Garra.

In apertura dei lavori, i vertici del Servizio sanitario territoriale hanno tracciato il quadro del trend epidemiologico a livello provinciale, che comincia ad evidenziare una curva decrescente del contagio rispetto ai giorni scorsi. Si registra un lieve calo anche dei ricoveri ospedalieri.

In questo contesto, prosegue a ritmi serrati la campagna provinciale di vaccinazione, rivolta in questa prima fase ('Fase 1') a tutto il personale operante all'interno dei presidi sanitari ed agli ospiti delle case di riposo e delle strutture sociosanitarie di accoglienza. Ad oggi, sono state somministrate circa 5 mila dosi ad un ritmo di circa 450 dosi giornaliere, con l'obiettivo di arrivare a completare rapidamente il primo giro di somministrazioni a tutti gli appartenenti alle categorie richiamate e iniziare la somministrazione della seconda dose a partire dal 22 gennaio.

Seguirà la fase 1 allargata, dopo concertazione con la Regione Liguria e Alisa, nella quale la vaccinazione riguarderà determinate fasce di popolazione più esposte a rischio.

Dal mese di marzo inizierà presumibilmente la 'Fase 2', nella quale la vaccinazione sarà estesa gradualmente alla restante parte della popolazione.