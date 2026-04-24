Servizi sociali più efficienti, uniformi e accesso a nuovi fondi: Ceriale approva l’Ambito Albenganese

Il Consiglio comunale di Ceriale, nel corso della seduta di ieri (24 aprile) ha approvato all’unanimità la convenzione istitutiva dell’Ambito Territoriale Sociale n. 4 Albenganese (ATS 4), per la gestione associata del sistema integrato dei servizi sociali, con delega al Comune di Albenga come ente capofila.

Si tratta di un passaggio strategico previsto dalla normativa nazionale e regionale, in attuazione del Piano Sociale Integrato Regionale 2024–2026 (PSIR), che punta a rendere i servizi sociali più efficaci, coordinati e uniformi su tutto il territorio.

«Con questa convenzione – spiega l’assessore alle Politiche sociali Barbara De Stefano – istituiamo formalmente l’Ambito Territoriale Sociale Albenganese, uno strumento oggi indispensabile per garantire servizi più equi e di qualità. È una scelta necessaria, che ci permette di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociali e, allo stesso tempo, di accedere a finanziamenti fondamentali, statali, regionali ed europei, compresi quelli del PNRR».

L’ATS 4 coinvolge 20 Comuni del comprensorio albenganese, con l’obiettivo di programmare, coordinare ed erogare in forma associata i servizi sociali, mantenendo al contempo una presenza capillare sul territorio.

La gestione associata riguarderà tutte le principali aree del welfare: minori e famiglie, disabilità, anziani, contrasto alla povertà, emergenze sociali e welfare di comunità, in linea con i LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), che assicurano standard uniformi per tutti i cittadini.

«È importante chiarire – prosegue l’assessore De Stefano – che nessun servizio verrà interrotto: tutte le attività attualmente in essere proseguiranno regolarmente. La transizione verso il nuovo modello sarà graduale, ordinata e senza disagi per l’utenza. Questa convenzione rappresenta un punto di partenza per rafforzare il sistema sociale e rispondere in modo più efficace ai bisogni reali del territorio».

La convenzione, con decorrenza dal 1° luglio 2026 e durata biennale, definisce un modello organizzativo che prevede una Conferenza dei Sindaci con funzioni di indirizzo, il Comune di Albenga capofila per la gestione amministrativa e un Ufficio di Piano per il coordinamento tecnico.

Il cuore delle future scelte sarà rappresentato dal Piano di Zona, lo strumento attraverso cui verranno definite le priorità, gli investimenti e gli interventi sul territorio.

"Siamo di fronte a un passaggio importante – dichiara il sindaco Marinella Fasano – che segna l’avvio di un sistema più moderno, integrato e vicino alle persone. Come Amministrazione, abbiamo scelto di esserci e di partecipare attivamente, per portare le esigenze di Ceriale nella programmazione dell’Ambito e garantire servizi sempre più efficaci, soprattutto per i cittadini più fragili".

Con questa approvazione, Ceriale entra a pieno titolo in un percorso condiviso con gli altri Comuni del territorio, finalizzato a costruire un sistema sociale più solido ed equo per affrontare le sfide future.