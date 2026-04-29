La prevenzione fa tappa a Celle Ligure: screening gratuiti con il Rotary Club

Un grande successo per il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, protagonista in prima linea nella giornata di domenica 26 aprile con un’importante iniziativa di screening gratuiti dedicati alla prevenzione, nell’ambito del service “Salute e Medicina Digitale”, di cui il Club è capofila.

Presso la sede AVIS di Celle Ligure, circa 60 persone hanno potuto accedere gratuitamente a controlli fondamentali per la salute: analisi del sangue capillare (emoglobina glicata, colesterolo, glicemia), misurazione della pressione, OCT, ecocardio ed ecocolordoppler dei tronchi sovraortici.

L’iniziativa ha prodotto risultati concreti e significativi: 9 casi sono risultati positivi all’OCT e 5 persone, nel percorso ecocardio, hanno evidenziato irregolarità e alterazioni non note, confermando il valore essenziale della prevenzione.

Determinante il contributo di dieci medici, rotariani e non, che hanno messo a disposizione competenze, tempo e sensibilità: Anselmo Arlandini, Alfredo Gandolfo, Anna Russo, Maria Luisa Ghigliazza, Patrizia Mazzotta, Franco Baglietto, Marco Botta, Carlo Scarcella e Elena Cucuccio.

Fondamentale anche il supporto dei soci del Club: Mascia Bassi, Cinzia Molinari, Giulia Bandiera, Giulia Ghiotto, Giulio Leone, Lia Holker, Alberto Agnese , Simona Salvemini e la giovanissima rotaractiana Eleonora Lucatorto.

L’evento è stato reso possibile grazie alla sinergia con il territorio: il Comune di Celle Ligure nelle persone del Sindaco Marco Beltrame, del Vicesindaco Francesco Sorrentino e dell'Assessore Chiara Zunino, il Presidente AVIS Marco Ferro, a cui rivolgiamo un ringraziamento speciale per ospitalità nella magnifica sede e il grande contributo operativo, le associazioni coinvolte il Comitato Macula nelle person di Massimo Ligustro e Ester Illustre, l’ASL per il patrocinio e il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

Grande il riscontro da parte dei cittadini, che hanno espresso apprezzamento non solo per la qualità delle prestazioni, ma anche per l’attenzione e l’umanità dimostrate.

"Non abbiamo offerto soltanto screening: abbiamo costruito fiducia, vicinanza e consapevolezza. La prevenzione è uno strumento che può salvare la vita. Questo service è un progetto concreto per la comunità e rappresenta pienamente il nostro ruolo di Club capofila dei Rotary del Ponente ligure e del basso Piemonte nell’ambito di 'Salute e Medicina Digitale'", commenta Simona Salvemini, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua.

Le prossime tappe degli screening sono già programmate e vedranno il coinvolgimento di diversi territori: si partirà il 9 maggio a Rossiglione con il Rotary Club Turchino, per poi proseguire il 10 maggio a Valenza con il Rotary Club Valenza. Il calendario continuerà il 23 maggio ad Alassio con il Rotary Club Alassio, il 30 maggio in Valle Argentinacon il Rotary Club Imperia, il 6 giugno a Perinaldo con il Rotary Club Sanremo e si concluderà il 13 giugno a Pieve di Teco con il Rotary Club Sanremo Hanbury.