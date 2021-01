La diga di Osiglia è ghiacciata: splendida "cartolina" invernale dalla Val Bormida (FOTO)

Un paesaggio mozzafiato. In questi giorni la diga di Osiglia si presenta cosi: parzialmente ghiacciata in superficie per effetto delle temperature basse. Un fenomeno atmosferico che si ripete tendenzialmente quasi ogni anno. Le recenti nevicate hanno fatto il resto. Una 'cartolina' prettamente invernale che ha richiamato molti curiosi.

Costruito tra il 1937 e il 1939, lo sbarramento ha un fronte di 224 m e un'altezza pari a 70,7 m. Realizzata dalla ditta Torno e C. di Milano, la diga sommerse diverse abitazioni e una chiesa. Ruderi che sono riapparsi dopo alcuni anni lo scorso mese di dicembre, quando il bacino è stato svuotato per lavori di manutenzione straordinaria (LEGGI ARTICOLO).

Con 3 km di lunghezza e una capienza pari a 13 milioni di metri cubi d'acqua, la diga di Osiglia è il maggior lago della provincia di Savona.

La foto è stata scattata (ieri pomeriggio) e gentilmente concessa da Mirko Mulas.