Finale, a "Le Persone al Centro" non piace il piano comunale per il verde: "Uno scempio"

Una rigenerazione delle alberature che non piace a tutti. Come ad esempio al gruppo di minoranza in consiglio comunale "Le Persone al Centro": "La strage di alberi nel nostro territorio continua senza limiti. Posta la necessità assoluta di provvedere all'abbattimento di qualunque alberatura che possa determinare un pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose, non crediamo si possa andare avanti ancora a lungo con questo scempio".

"Un albero adulto impiega decenni a raggiungere una dimensione apprezzabile - ha scritto il gruppo sulla propria pagina Facebook - ed è impensabile abbattere tutto quanto abbia un'altezza superiore ad un arbusto senza stravolgere il paesaggio. Neppure può impiegarsi un'indimostrata pericolosità per togliere di mezzo tutto quanto non rientri nelle intenzioni dell'amministrazione".