Finale intensifica i lavori sul verde cittadino

Intensa attività su tutto il territorio comunale a Finale Ligure. Commenta il vice sindaco Andrea Guzzi: "Stiamo intervenendo su molti fronti in tutta la città, sia attraverso le nostre maestranze, sia attraverso a ditte esterne. Importanti potature in via Fiume, piazza Porta Testa e lungomare Migliorini".

"In seguito alle analisi condotte dai nostri agronomi abbiamo programmato un'attività di rigenerazione del verde cittadino, con abbattimenti di alberature vecchie e malate e la loro sostituzione con altre tipologie e specie. Sul lungomare Migliorini per esempio alterneremo nuove palme (Syagrus) ad ulivi ed altre essenze".

"Merita un discorso a parte l'intervento in esecuzione su via Mimose a Final Pia. In questo caso stiamo preparando la via all'imminente intervento di nuova asfaltatura, regimazione acque e rinnovo delle alberature. In quest'ottica, avendo alcuni esemplari di Leccio e di Robinia in categoria C e D (le classi peggiori) con apparati radicali affioranti e/o sottodimensionati, l'agronomo ha consigliato di valutarne la sostituzione. E cosi faremo. Inseriremo 16 nuovi Lecci (pensando ad una specie tipica della nostra zona e per mantenere l'omogeneità con le piante sane che non toccheremo) durante i lavori di riqualificazione della via".

"Tale intervento sarà avviato nelle prossime settimane, l'ufficio tecnico sta valutando come gestire tale cantiere con l'imminenti avvio di via Santuario, in modo da creare meno disagio possibile" conclude Guzzi.

Nell'ambito dei lavori di via Mimose saranno avviati altresi le manutenzioni straordinarie di piazza Toscana con nuova pavimentazione, nuovi asfalti e verde.