Spotorno, la Croce Bianca potenzia il suo organico: arrivano le unità cinofile

Grazie a un progetto presentato all'ente a cui aderiscono le pubbliche assistenze in collaborazione con altre associazioni che si occupano di volontariato e soccorso, infatti, la pubblica assistenza spotornese sarà l'affidataria e il riferimento per la nostra provincia del servizio offerto dal nucleo cinofili.

"Siamo felici di questo nuovo inizio per la nostra associazione che per noi è un ulteriore riconoscimento dei tanti sacrifici che come Croce Bianca abbiamo fatto in questi anni - spiega il presidente Filippo Rossi - Questo per noi sarà un punto di partenza che ci permetterà di ampliare le nostre competenze del soccorso fino ad arrivare, dopo aver conseguito un brevetto apposito, a poter svolgere anche la ricerca di persone sotto le macerie".