Donna di 85 anni morta dopo il vaccino: dalla Rsa all'ospedale, poi il decesso. Per l'Asl nessuna correlazione

Un'anziana di 85 anni è deceduta nella giornata di ieri, 21 aprile, presso il reparto di Medicina dell'Ospedale di Albenga.

La donna aveva fatto accesso nella tarda sera del giorno 19 al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, proveniente da una Rsa dove nel corso della mattinata aveva eseguito vaccinazione anti-Covid.

Secondo i primi accertamenti medici svolti dal personale dell'Asl 2 savonese, che nella nota diramata si unisce al dolore dei familiari, il decesso però non avrebbe una correlazione con la somministrazione del vaccino. Le condizioni generali di salute della signora, considerate critiche, e l'andamento clinico degli eventi lo escluderebbero ad un primo esame.

La donna in poche ore ha visto aggravarsi le condizioni generali e dal nosocomio pietrese e poi stata trasferita al Santa Maria di Misericordia, ad Albenga, dove è mancata.

Un episodio analogo si era verificato lo scorso 6 gennaio quando una 89enne residente in una struttura genovese, dopo aver ricevuto l'antidoto contro il Coronavirus, era stata colpita da rush cutaneo e da una emorragia cerebrale, perdendo poi la vita. Anche in questo caso Alisa aveva escluso correlazioni tra il decesso e la vaccinazione, in attesa di un riscontro diagnostico.

Anche nel caso più recente non sono esclusi ulteriori accertamenti, nonostante le condizioni della donna fossero precarie.