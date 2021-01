Camion in difficoltà a Piana Crixia. L'allarme è stato lanciato nella notte e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il mezzo pesante è rimasto bloccato in un tornante. Il fatto di cronaca è accaduto in via Valpiana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte e i carabinieri.

Le operazioni di spostamento del camion sono avvenute grazie all'intervento di un carro attrezzi.