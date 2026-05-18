Celle e la Questura in lutto per la scomparsa di Massimo Catta

Celle e la Questura di Savona piangono la scomparsa a 67 anni di Massimo Catta.

Agente della Polizia di Stato, conosciuto e stimato, ha lavorato come archivista, all'ufficio immigrazione e poi all'ufficio passaporti per anni.

Lascia la moglie Rosalba, la suocera Carmela, la cognata Giusy, i nipoti Alessio, Martina e Nico e i fratelli.

Il rosario sarà recitato oggi, lunedì 18 maggio alle 18.00 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.

Il funerale verrà celebrato sempre nella stessa chiesa martedì 19 maggio alle 15.30.