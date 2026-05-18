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Cronaca | 18 maggio 2026, 09:49

Celle e la Questura in lutto per la scomparsa di Massimo Catta

Aveva 67 anni. Il funerale verrà celebrato nella chiesa di San Michele martedì 19 maggio alle 15.30

Celle e la Questura in lutto per la scomparsa di Massimo Catta

Celle e la Questura di Savona piangono la scomparsa a 67 anni di Massimo Catta.

Agente della Polizia di Stato, conosciuto e stimato, ha lavorato come archivista, all'ufficio immigrazione e poi all'ufficio passaporti per anni.

Lascia la moglie Rosalba, la suocera Carmela, la cognata Giusy, i nipoti Alessio, Martina e Nico e i fratelli.

Il rosario sarà recitato oggi, lunedì 18 maggio alle 18.00 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.

Il funerale verrà celebrato sempre nella stessa chiesa martedì 19 maggio alle 15.30.

Luciano Parodi

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