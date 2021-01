Cgil, Cisl e Uil commentano l'incidente in porto a Savona: "Un grave danno in un momento già difficile"

Grave incidente in porto a Savona. Così il commento delle segreterie provinciali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: "Nella mattinata odierna la Costa Smeralda durante le manovre di entrata nello scalo Savonese ha urtato le gru del Terminal Colacem, causando pesanti danni alle attrezzature di banchina.

Ancora una volta, dopo un simile incidente accaduto sempre tra una nave Costa Crociere e una gru parcheggiata in banchina, fortunatamente, non ci sono stati feriti, solo e esclusivamente perché in quei frangenti non vi erano Lavoratori nelle vicinanze.

Come Segreterie sosteniamo nuovamente l’importanza di rispettare le norme di sicurezza che non devono mai andare in contrapposizione ai costi delle aziende. Invitiamo la società Costa, le Autorità Marittime e l'Autorità di Sistema Portuale ad adoperarsi per mettere in atto tutte le misure preventive di sicurezza necessarie onde evitare il ripetersi di situazioni già avvenute.

Questo fatto purtroppo causerà gravi problematiche all’operatività portuale , in un momento già difficile, con ulteriore danni economici al Terminal Colacem, alla Compagnia Unica di Savona e ai Lavoratori che vedono l'affacciarsi di un periodo sempre più incerto dal punto di vista di traffici, salario, occupazione e sicurezza".