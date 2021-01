Il consigliere Arboscello positivo al Covid: "Dobbiamo sconfiggere questo virus per noi, per i nostri cari e per chi non ce l'ha fatta"

"Fin dal primo giorno della pandemia di Covid19 sono stato in prima linea sia come farmacista sia come esponente pubblico: ho predicato cautela, attenzione e suggerito sempre il rispetto delle misure di sicurezza e contenimento. Ora, questo maledetto virus, ha colpito anche me e uno dei miei tre figli".

A comunicarlo sul proprio profilo Facebook è stato il consigliere regionale eletto tra le fila del Partito Democratico, Roberto Arboscello, che, nonostante alcuni sintomi, non si è abbattuto e ha deciso di impiegare il proprio tempo in isolamento casalingo per proseguire nel suo impegno politico.