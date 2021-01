Al via “La nostra Europa Academy”, per scoprire l'Ue vista dalla destra

Milano - E' partita ufficialmente oggi “La nostra Europa Academy”, il nuovo percorso di formazione promosso dal capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, in collaborazione con il gruppo Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) e l'associazione culturale “La nostra Europa”. Il corso, rivolto a giovani appassionati di politica, si articola in cinque lezioni settimanali, con l'obiettivo di approfondire le tematiche europee dalla prospettiva della destra.

Il primo modulo, “Storia dell’integrazione europea”, ha preso il via questa mattina. E' stato tenuto dal prof. Giangiacomo Calovini, ricercatore del Centro Studi Geopolitica.info e docente “24 Ore Business School”, e ha coinvolto 50 studenti tra i 18 e i 30 anni residenti in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

“Vogliamo un’Europa confederale, una comunità di nazioni sovrane capaci di cooperare sulle grandi materie e non un super-Stato burocratico come l’attuale Unione Europea. Questo corso, il primo nel suo genere - ha detto l’on. Fidanza inaugurando le lezioni - dimostra una volta di più che la destra italiana ha solide basi per costruire un’Europa diversa. Con buona pace del mainstream che ci vorrebbe come incolti e beceri e contro l’Europa a prescindere”.