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Politica | 29 giugno 2026, 07:56

Immigrazione e lotta alla criminalità organizzata, convegno di Fratelli d’Italia nella Sala Rossa del Comune

Esponenti nazionali del partito, parlamentari e rappresentanti del territorio a confronto su immigrazione, sicurezza e strategie di contrasto alle mafie

Immigrazione e lotta alla criminalità organizzata, convegno di Fratelli d’Italia nella Sala Rossa del Comune

Si terrà questa sera, lunedì 29 giugno alle ore 20.30, nella Sala Rossa del Comune, il convegno dal titolo “Immigrazione e lotta alla criminalità organizzata”, promosso da Fratelli d’Italia.

L’iniziativa è organizzata con l’obiettivo di approfondire due temi di grande attualità e rilevanza nel dibattito politico nazionale: la gestione dei flussi migratori e il contrasto alle organizzazioni criminali.

Al convegno interverranno Sara Kelany, responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia, e Salvo Sallemi, vicepresidente del Gruppo Fratelli d’Italia al Senato e componente della Commissione parlamentare Antimafia.

Ad aprire i lavori sarà Gianni Berrino, seguiranno i saluti del segretario ittadino di Frateli d'Italia Matteo Debenedetti, del consigliere comunale Massimo Arecco e dell'onorevole Matteo Rosso. Parteciperà inoltre Gianfranco Crocco, già commissario della pubblica sicurezza.

Elena Romanato

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